Тренер «Амура» Гальченюк о 2:6 от «Северстали»: «Стыдно за такую игру перед болельщиками. Море ошибок и неиспользованных моментов привели к такому результату»

— Мне стыдно за такую игру перед болельщиками. Проиграли на своих ошибках. Нечего сказать.
— Полторы недели назад играли в Хабаровске. Можно ли как‑то сравнить этим матчи?
— Не знаю, не было таких простых ошибок. Глупых. Потери концентрации. Оставляем одного игрока на пятаке… Разобрали вроде. Но оставляем одного при игре 5 на 4 тоже свободного на пятаке. Море ошибок и неиспользованных моментов привели к такому результату.
— Как готовились к матчу, понимая, что соперник на ходу?
— Да нас не волнует, сколько у них побед. Просто готовимся и играем по своей системе. Но сегодня было много ошибок с нашей стороны, — сказал Гальченюк.