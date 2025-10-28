Кеслера обвиняют в сексуальном контакте с 16-летним подростком «с применением силы или принуждения». Экс-форвард НХЛ внес залог в 50 000 долларов

По информации The Athletic, оба пункта обвинения касаются сексуального насилия в отношении 16-летнего подростка. Утверждается, что Кеслер «вступил в половой контакт с предполагаемой жертвой с применением силы или принуждения и/или имел основания полагать, что жертва физически беззащитна».