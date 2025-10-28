Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.73
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
29.10
Бостон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.52
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.10
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.30
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
29.10
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.36
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
29.10
Сент-Луис
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.33
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.47
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
29.10
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.54
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
29.10
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.35
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
29.10
Ванкувер
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.36
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
29.10
Сиэтл
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.31
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
29.10
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.76
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Овечкин сыграет с «Далласом» в звене с Макмайклом и Леонардом. Строум пропустит матч из-за травмы

29 октября «Кэпиталс» встретятся с «Далласом» в рамках регулярного сезона НХЛ. Матч начнется в 03:30 по московскому времени.

В последнее время Овечкин играл в звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом, однако канадец не сможет принять участие в ближайшем матче из-за травмы нижней части тела, полученной в первом периоде игры с «Оттавой» (1:7).

На матч с «Далласом» 40-летний россиянин выйдет в звене с Коннором Макмайклом и Райаном Леонардом.

«Очевидно, у меня есть шанс сыграть бок о бок с одним из величайших игроков всех времен. Я стараюсь не принимать это как должное и просто не менять того, что я делаю. Но, возможно, я постараюсь отдать ему шайбу, если это произойдет», — сказал 20-летний Леонард.