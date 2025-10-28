Овечкин сыграет с «Далласом» в звене с Макмайклом и Леонардом. Строум пропустит матч из-за травмы

«Очевидно, у меня есть шанс сыграть бок о бок с одним из величайших игроков всех времен. Я стараюсь не принимать это как должное и просто не менять того, что я делаю. Но, возможно, я постараюсь отдать ему шайбу, если это произойдет», — сказал 20-летний Леонард.