Разин о 0:4 с «Ак Барсом»: «Бывают дни, когда ребенок не сделал уроки, собака нассала где не нужно, когда не все получается. Вот и у “Металлурга” такой день»

— Почему у «Металлурга» не шла реализация?
— Но это же хоккей. И у вас бывают дни, когда не все получается. Пришли домой и думаете, что вам жена приготовила борщ, вы веселенький. А дома происходит жесть. Ребенок не сделал уроки, собака нассала где не нужно… Вот и у нас такой день.
Ну не получилось забить. Бывало, что мы и девять голов за матч забивали, при этом пропускали шесть. Это — хоккей. Бывает по‑разному. После шикарной игры в Омске мы провели удручающий матч в Казани, — сказал главный тренер «Металлурга».