Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.15
П2
5.16
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.13
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.24
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.47
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2

Малкин стал 2-м в истории НХЛ по очкам за первые 12 матчей сезона для игроков в 39+ лет — 17 баллов. Рекорд у Горди Хоу — 20 очков в 40 лет

Нападающий «Питтсбурга» сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (4:1). На его счету стало 17 (3+14) очков за 12 игр сезона.

Источник: Спортс"

Малкин стал вторым в истории НХЛ по результативности в первых 12 матчах регулярки среди игроков в возрасте 39 лет и старше, сравнявшись с Жаном Беливо.

Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Горди Хоу, 40 лет: 20 (6+14) очков за «Детройт» в сезоне-1968/69;

2−3. Евгений Малкин, 39 лет: 17 (3+14) очков за «Питтсбург» в сезоне-2025/26;

2−3. Жан Беливо, 39 лет: 17 (3+14) очков за «Монреаль» в сезоне-1970/71;

4−5. Александр Овечкин, 39 лет: 16 (8+8) очков за «Вашингтон» в сезоне-2024/25;

4−5. Горди Хоу, 39 лет: 16 (10+6) очков за «Детройт» в сезоне-1967/68.

«Питтсбург» выиграл 6 из 8 последних матчей и возглавил общую таблицу НХЛ с 18 очками в 12 играх.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше