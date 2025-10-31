Малкин стал 2-м в истории НХЛ по очкам за первые 12 матчей сезона для игроков в 39+ лет — 17 баллов. Рекорд у Горди Хоу — 20 очков в 40 лет

Малкин стал вторым в истории НХЛ по результативности в первых 12 матчах регулярки среди игроков в возрасте 39 лет и старше, сравнявшись с Жаном Беливо.
Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Горди Хоу, 40 лет: 20 (6+14) очков за «Детройт» в сезоне-1968/69;
2−3. Евгений Малкин, 39 лет: 17 (3+14) очков за «Питтсбург» в сезоне-2025/26;
2−3. Жан Беливо, 39 лет: 17 (3+14) очков за «Монреаль» в сезоне-1970/71;
4−5. Александр Овечкин, 39 лет: 16 (8+8) очков за «Вашингтон» в сезоне-2024/25;
4−5. Горди Хоу, 39 лет: 16 (10+6) очков за «Детройт» в сезоне-1967/68.
«Питтсбург» выиграл 6 из 8 последних матчей и возглавил общую таблицу НХЛ с 18 очками в 12 играх.