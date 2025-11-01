Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.05
П2
5.08
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.10
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.61
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2

Пашков о «Салавате»: «Прививка безденежьем вернула команду к турнирной жизни. В КХЛ тушат пожары отставками или деньгами, в Уфе — тренерской работой и ставкой на молодежь»

Уфимский клуб поднялся в кубковую восьмерку в Восточной конференции с 18 очками в 20 играх.

Источник: Спортс"

— Александр Константинович, «Салават Юлаев» в спаренных матчах разгромил «Адмирал» — 11:1 и впервые в чемпионате вошел в кубковую восьмерку Востока. Сюрприз?

— Безусловно, это неожиданность. В начале чемпионата и особенно после ухода Хмелевски многие предполагали, что Уфа станет главным аутсайдером КХЛ.

Хотя я, честно говоря, подозревал, что не все в уфимском королевстве так плохо. Было предчувствие, что «Салават» сможет выбраться из ямы. И, похоже, это и происходит.

— Откуда было предчувствие?

— Мне понравилось, как клуб среагировал на летний кризис бюджета. Не было паники и шараханий, поиска крайних.

Также тут очень важен тренерский фактор. В последние годы и месяцы Виктор Козлов показал себя как интересный специалист, который способен работать в совершенно разных условиях — с высоким бюджетом и низким, с ветеранами и молодежью, с иностранцами и собственными воспитанниками.

Посмотрите, за счет кого идет нынешний подъем «Салавата». Ворота забронировал за собой Вязовой, в атаке на первых ролях тоже молодежь — например, Жаровский и Фаизов. Из хоккейного небытия возвращен Хохлачев. Ну и так далее по списку Козлова.

— Можно ли говорить о феномене нынешнего «Салавата»?

— Вполне. Команде в критических условиях поставили прививку безденежьем — и она, если не вылечила, то хотя бы вернула «Салават» к турнирной жизни. При этом команда открыла для российского хоккея целую группу молодых игроков, которые без этой прививки могли бы и не состояться.

Очень часто в КХЛ пытаются тушить пожары отставками или деньгами. «Салават», получив прививку безденежьем, показал другой путь этого тушения — тренерской работой и ставкой на молодежь. Думаю, что такая прививка при правильном применении могла бы вылечить и некоторые другие клубы КХЛ, — сказал олимпийский чемпион.