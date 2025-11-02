Самсонов о замене в матче со «Спартаком»: «Выжал из себя все, 2 периода сыграл на полную. В перерыве понял, что могу уехать на скорой в больницу, если так продолжится»

— Спасибо большое тренеру в Майами, который со мной работал и тренировался в зале. Огромное спасибо «Металлургу» за то, что предоставили мне лед для тренировок. Сергей Мозякин со мной выходил, Евгений Тимкин, Василий Кошечкин со мной работал. Мне сделали все условия на льду. Эти люди за меня взялись, не бросили. Я ни в чем не нуждался. Это ключевые люди, которые в нужный момент оказались рядом.