Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.11
Торонто
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.76
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
04.11
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.34
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
04.11
Сент-Луис
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.42
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
04.11
Сиэтл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.48
П2
3.12
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Юров об адаптации в «Миннесоте»: «Русские ребята каждый день советуют в игре и быту. Тарасенко подсказывал в матче с “Рейнджерс”. Хорошо, что таких людей трое»

Форвард «Миннесоты» Данила Юров заявил, что другие российские игроки в «Миннесоте» (Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин) помогают ему адаптироваться.

Источник: Спортс"

— Русские ребята дают какие-то советы? Помогают адаптироваться?

— Конечно, у них большой опыт. Володя подсказывал мне в матче с «Рейнджерс». Каждый день советуют что-то в игре, а что-то в быту. Это нормальный процесс. Хорошо, что таких людей трое. Мне гораздо легче адаптироваться и привыкать к вещам, которые для меня в новинку.

— В первых матчах давило, что не могли забросить?

— Нет, я справлялся с такими сериями, они бывали и больше. Старался играть на команду, получать удовольствие. У меня есть возможность играть в лучшей лиге мира, через работу все должно пройти. Я не зацикливался на очках, выполнял то, что просил тренер, играл на команду, — сказал Данила Юров.

