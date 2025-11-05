Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.60
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.47
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.33
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.56
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.68
П2
3.22
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
3
:
Авангард
2
П1
X
П2

Дубас о будущем Кросби в «Питтсбурге»: «У него контракт на этот и следующий сезон. Наши цели совпадают, хотим дать ему шанс снова побороться за Кубок»

Генеральный менеджер и президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Кайл Дубас высказался о будущем Сидни Кросби в клубе.

Источник: Спортс"

"Наша цель с Сидом в целом совпадает. Каждый день мы стараемся становиться лучше. Мы хотим быть в положении, которое позволит нам бороться за победы ежедневно. Именно на этом мы были сосредоточены с весны, через лето и до осени.

Понимаю, что со стороны это не всегда бросается в глаза, но внутри клуба у нас есть свое видение. И в конечном счете именно результаты команды покажут, кто был прав, а кто нет.

Я регулярно обсуждаю все это с Сидом и Пэтом (агент Сидни Пэт Бриссон — Спортс«“), и считаю, что мы не должны отклоняться от этого курса, если хотим дать ему шанс играть в команде, способной бороться за Кубок, пока он все еще на таком уровне.

Нам невероятно повезло, что у нас есть человек с таким характером, талантом и победным менталитетом. Это, пожалуй, ключевой фактор, который может вернуть команду на путь борьбы за трофеи — иметь в составе такой пример.

И это ведь не только Сид, у которого горит внутри огонь и есть богатая история побед. У нас есть Евгений Малкин, Крис Летанг, Брайан Раст — они уже выигрывали здесь. Есть Эрик Карлссон, Рикард Ракелль, которые хотят добиться этого впервые", — сказал Кайл Дубас.

Функционер также добавил, что в клубе не собираются ничего навязывать самому Кросби.

«Нет, я бы никогда не сделал этого. У него действующий контракт — на этот и следующий сезон. И я убежден, что если мы продолжим делать правильные шаги и будем побеждать, это и станет лучшим решением для всех. В спорте ведь все просто: нужно просто выигрывать», — добавил Дубас.