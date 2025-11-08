Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
0
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.25
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
перерыв
Шанхай Дрэгонс
0
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.20
П2
1.47
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
2
:
Ак Барс
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.40
П2
13.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
22.00
П2
100.00
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.89
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.34
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
23:30
Нэшвилл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
09.11
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.41
Хоккей. НХЛ
09.11
Монреаль
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.38
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
09.11
Рейнджерс
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.58
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
09.11
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
09.11
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.43
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
09.11
Торонто
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.69
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
09.11
Ванкувер
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.39
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
09.11
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.89
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
09.11
Сан-Хосе
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
4.15
X
5.01
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
09.11
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2

Илья Самсонов: «Сделать с Кузнецовым ютуб-шоу было бы здорово. Овечкин и Орлов стали бы первыми гостями, спросил бы: “Дядя Саша, как тебе удается столько пива за раз выпивать?”

Голкипер «Сочи» Илья Самсонов хотел бы сделать ютуб-шоу с Евгением Кузнецовым. Они играли за «Вашингтон» с 2019 по 2022 год.

Источник: Спортс"

"Было бы здорово, если бы мы с Кузнецовым вдвоем сделали свое ютуб‑шоу, где были бы ведущими. Это был бы угар! Первыми гостями стали бы Овечкин и Орлов. Причем Орлова мы бы сделали соведущим.

Я бы спросил у Овечкина: «Дядя Саша, как тебе удается столько пива за раз выпивать?» Причем не скажу, что он много пива пьет. Ну так, пару банок. Для его 110 кг это нормально.

Но все равно, я бы Овечкину такой вопрос задал", — сказал Самсонов.

Илья Самсонов: «Пресса хреначит меня и Кузнецова. Приехали в Америку — нас там поливают, вернулись сюда — то же самое. Я не читаю».