Самсонов об Овечкине: «У нас дружат семьи — дядя Саша сделал все для меня, когда я обживался в Вашингтоне. 900 голов в НХЛ — это просто космос, невероятно»

"То, что я стал 177‑м голкипером, которому забил Овечкин — не скажу, что прям очень рад попаданию в такой клуб. С другой стороны, дядя Саша сделал все для меня, когда я приехал в НХЛ, когда обживался в Вашингтоне. Он мне очень помог, у нас дружат семьи.
То, что Овечкин забил 900 голов за карьеру в НХЛ, это просто космос. Невероятно! Даже описать не могу, насколько крутое достижение. Я помню тот момент, когда Саша мне забивал. Это был вообще хет‑трик, и третья шайба в пустые ворота. После матча мы пообщались, обнялись.
Было бы здорово, чтобы Овечкин дарил по «Ролексу» каждому голкиперу, которому он забивал? Да, конечно. Пусть каждый, кто мне забил, подарит по «Ролексу» — я бы тогда мог их собрать целое ведро", — сказал Самсонов.
Илья Самсонов: «Сделать с Кузнецовым ютуб-шоу было бы здорово. Овечкин и Орлов стали бы первыми гостями, спросил бы: “Дядя Саша, как тебе удается столько пива за раз выпивать?”.