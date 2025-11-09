Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.68
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.50
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Автомобилист
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Колорадо
9
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
П1
X
П2

Самсонов об Овечкине: «У нас дружат семьи — дядя Саша сделал все для меня, когда я обживался в Вашингтоне. 900 голов в НХЛ — это просто космос, невероятно»

Голкипер «Сочи» Илья Самсонов оценил достижения Александра Овечкина в НХЛ. Они вместе играли за «Вашингтон» с 2019 по 2022 год.

Источник: Спортс"

"То, что я стал 177‑м голкипером, которому забил Овечкин — не скажу, что прям очень рад попаданию в такой клуб. С другой стороны, дядя Саша сделал все для меня, когда я приехал в НХЛ, когда обживался в Вашингтоне. Он мне очень помог, у нас дружат семьи.

То, что Овечкин забил 900 голов за карьеру в НХЛ, это просто космос. Невероятно! Даже описать не могу, насколько крутое достижение. Я помню тот момент, когда Саша мне забивал. Это был вообще хет‑трик, и третья шайба в пустые ворота. После матча мы пообщались, обнялись.

Было бы здорово, чтобы Овечкин дарил по «Ролексу» каждому голкиперу, которому он забивал? Да, конечно. Пусть каждый, кто мне забил, подарит по «Ролексу» — я бы тогда мог их собрать целое ведро", — сказал Самсонов.

Илья Самсонов: «Сделать с Кузнецовым ютуб-шоу было бы здорово. Овечкин и Орлов стали бы первыми гостями, спросил бы: “Дядя Саша, как тебе удается столько пива за раз выпивать?”.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше