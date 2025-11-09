Ричмонд
Плющев о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Это было то ли по глупости, то ли по просьбе кого-то. Есть болезненные моменты, связанные с двумя командами в Питере, наверное»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал ситуацию с недопуском фанатов в форме «Шанхая» на арену СКА.

Источник: Спортс"

Перед игрой Фонбет Чемпионата КХЛ в Ледовом дворце стало известно, что на арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод. В итоге фанатов пустили на арену после официального письма от китайского клуба с переводом иероглифов — там написано «Шанхай Дрэгонс».

КХЛ заявила, что действия СКА соответствали регламенту.

— Что думаете о ситуации перед матчем СКА и «Шанхайских Драконов», когда болельщиков китайской команды не пустили на стадион без нотариально заверенного перевода надписей на джерси?

— Думаю, все эти вещи обговорили, когда команда заявлялась в КХЛ. Почему произошел этот инцидент? То ли по глупости кого-то, то ли по просьбе кого-то.

По крайней мере КХЛ все время оправдывалась, объясняя написание фамилий игроков на латинице тем, что кириллицу китайские болельщики могут по-другому воспринимать. Я считаю, что мы получили слабое объяснение тому, что произошло с болельщиками в Санкт-Петербурге.

Наверное, есть болезненные моменты, связанные с двумя командами, которые находятся в Питере. Я читал выступление Ларионова, который сказал, что в этом городе должна быть одна команда, но это не его дело, на всякий случай. Все это со стороны не очень хорошо смотрится, — сказал Плющев.

Ларионов после 3:2 с «Шанхаем»: «Не хочется таких громких слов, как дерби Питера. Команда тут лишь несколько месяцев. Неважно, как она называется. Здесь хозяин — СКА».

«Шанхай» о недопуске фанатов в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Меры применены неправомерно. Удивлены, что КХЛ поддержала СКА. Лига создает опасный прецедент».

Скандалище в КХЛ: болельщиков «Шанхая» не пускали на арену в Петербурге — требовали перевод иероглифов.