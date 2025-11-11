Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли третий матч подряд в МХЛ

Во вторник, 11 ноября, подопечные Евгения Летова принимали «Красную Машину-Юниор» из Московской области. Этот матч стал для бобруйчан первым за две недели — пауза была вызвана выступлением молодежной сборной Беларуси на Кубке Будущего. Продолжительный перерыв не сказался на форме динамовцев: хозяева отправили в чужие ворота четыре безответные шайбы. Авторами голов стали Никита Ходорович, Константин Волочко, Александр Яценко и Глеб Корзун.