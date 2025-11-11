Ричмонд
Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли третий матч подряд в МХЛ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» удачно возобновил выступления в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК Динамо-Шинник

Во вторник, 11 ноября, подопечные Евгения Летова принимали «Красную Машину-Юниор» из Московской области. Этот матч стал для бобруйчан первым за две недели — пауза была вызвана выступлением молодежной сборной Беларуси на Кубке Будущего. Продолжительный перерыв не сказался на форме динамовцев: хозяева отправили в чужие ворота четыре безответные шайбы. Авторами голов стали Никита Ходорович, Константин Волочко, Александр Яценко и Глеб Корзун.

Бобруйский клуб выиграл третий матч подряд и 12-й из последних 13. На данный момент «Динамо-Шинник» занимает четвертое место в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ, набрав 32 очка. Следующий поединок наши парни проведут 14 ноября дома против «Авто» из Екатеринбурга.