Быков о Могильном в Зале славы: «Уникальный хоккеист с ювелирными бомбардирскими качествами. Его игра с Буре в ЦСКА завораживала — впечатление, что эти мастера с другой планеты»

С Александром, как и с Павлом, мне посчастливилось играть в мой последний год в ЦСКА. Тихонов всегда подставлял молодых ребят к опытным, уже играющими в клубе несколько сезонов игрокам. Этот симбиоз всегда очень важен для развития команды. Эти два игрочища ворвались во взрослый хоккей и в своем юном возрасте заставили соперников их уважать и уделять им большое внимание на льду. Их талант, желание совершенствоваться и получать от этого удовольствие были запредельными. Настоящие чемпионы!