Быков о Могильном в Зале славы: «Уникальный хоккеист с ювелирными бомбардирскими качествами. Его игра с Буре в ЦСКА завораживала — впечатление, что эти мастера с другой планеты»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о введении Александра Могильного в зал хоккейной славы.

Источник: Спортс"

"Очень рад за Александра! Давно был достоин этого признания. Уникальный хоккеист с превосходной техникой катания, взрывная стартовая сила, владение клюшкой, видение площадки. Бомбардирские качества отточены ювелирно. Очень приятный в общении, интеллигентный, обязательный и ответственный человек!

Его взаимодействия с Пашей Буре в бытность игроками ЦСКА завораживало. Такое впечатление, что эти мастера с другой планеты, как легко у них получалось играть и обыгрывать соперников, и при этом не тратя много энергии. Этот талант они бережно хранили и усиливали благодаря своему трудолюбию и уважению профессии. Оттачивали свое мастерство на тренировках и благодаря своему трудолюбию, на глазах превращались в мастеров мирового уровня.

С Александром, как и с Павлом, мне посчастливилось играть в мой последний год в ЦСКА. Тихонов всегда подставлял молодых ребят к опытным, уже играющими в клубе несколько сезонов игрокам. Этот симбиоз всегда очень важен для развития команды. Эти два игрочища ворвались во взрослый хоккей и в своем юном возрасте заставили соперников их уважать и уделять им большое внимание на льду. Их талант, желание совершенствоваться и получать от этого удовольствие были запредельными. Настоящие чемпионы!

А когда они играли с Сергеем Федоровым, то было ощущение, что в нашем хоккее появилась уникальная, талантливая тройка игроков, хоккеистов мирового уровня. ЦСКА всегда славился классными тройками игроков: тройки Петрова, Жлуктова, Ларионова, Федорова. Восхитительные хоккеисты!" — сказал Вячеслав Быков.

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!