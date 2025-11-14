Мэттью и Брэди Ткачаки считают, что вратари должны драться чаще: «Когда Флери и Биннингтон собирались подраться — боже мой, я так хотел это увидеть. Люди хотят видеть бои голкиперов»

«Я думаю, драки вратарей должны случаться чаще. В том году, когда Флери и Биннингтон собирались подраться — боже мой, я так хотел это увидеть», — сказал Мэттью.
«100%. Речь идет о продвижении игры. Люди хотят видеть бои вратарей», — ответил Брэди.
«Я действительно думаю, люди приходили бы на матчи, если бы было больше драк вратарей. Я думаю, это означало бы рост числа абонементов», — добавил Мэттью.
Мэттью и Брэди Ткачаки запустили подкаст «Wingmen», став первыми действующими игроками НХЛ с ток-шоу.