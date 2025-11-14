Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.46
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.53
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.85
П2
5.75
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.72
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.38
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Мэттью и Брэди Ткачаки считают, что вратари должны драться чаще: «Когда Флери и Биннингтон собирались подраться — боже мой, я так хотел это увидеть. Люди хотят видеть бои голкиперов»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак и форвард «Оттавы» Брэди Ткачак поделились мыслями о драках вратарей.

Источник: Спортс"

«Я думаю, драки вратарей должны случаться чаще. В том году, когда Флери и Биннингтон собирались подраться — боже мой, я так хотел это увидеть», — сказал Мэттью.

«100%. Речь идет о продвижении игры. Люди хотят видеть бои вратарей», — ответил Брэди.

«Я действительно думаю, люди приходили бы на матчи, если бы было больше драк вратарей. Я думаю, это означало бы рост числа абонементов», — добавил Мэттью.

Мэттью и Брэди Ткачаки запустили подкаст «Wingmen», став первыми действующими игроками НХЛ с ток-шоу.