Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.46
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.53
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.85
П2
5.75
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.72
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.38
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Агент Рафикова про слухи о возможном обмене: «Кто-то ведет какие-то игры, видимо. В “Локомотиве” никто нам не говорил: “Мы готовы поменять его” или “Нас что-то не устраивает&rdquo

Агент Александр Черных, представляющий интересы защитника Рушана Рафикова, отреагировал на слухи о возможном обмене игрока.

Источник: Спортс"

Ранее журналист Артур Хайруллин сообщил, что главный тренер «Локомотива» Боб Хартли недоволен игрой защитника Рушана Рафикова.

— На просторах хоккейного телеграма Рафикова активно отправляют на обмен из «Локомотива». Действительно ли Рушан может покинуть Ярославль?

— Первый раз его начали отправлять месяц назад. Видимо, кто-то параллельно ведет какие-то игры.

На сегодняшний день в общении с «Локомотивом» никто нам не говорил: «Мы готовы поменять Рафикова» или «Нас что-то не устраивает». У Рушана действующий контракт, и если клуб не хочет, мы обменять его не можем.

— Хартли доволен Рушаном?

— Мы видим, что Рафиков в некоторых матчах имеет в «Локомотиве» предпоследнее игровое время, но есть игры, в которых он по этому показателю входит в топ-3 команды. Думаю, если бы тренер был недоволен, Рушан не играл бы, а вместо него взяли бы другого игрока.

Конечно, нам не очень нравится его игровое время, хотелось бы, чтобы он больше играл. Но мы на контракте. Если клуб примет решение об обмене — окей. Но пока нам не было сказано, что Рафикова готовы обменять.

— Вы на клуб с просьбой об обмене тоже не выходили?

— Пока не выходили, время есть, пока не пройдет даже экватор чемпионата. Если и планировать обмен, то сначала нужно понять, куда уходить игроку, а мы этим пока не занимались, — сказал Черных.