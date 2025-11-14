Ричмонд
Костин о возвращении в «Авангард»: «Летом встретил девушку, поженились. От хоккея отстранился, доверил все агенту, потом понял, что пахнет жареным. От “Эдмонтона” ждали предложения, потеряли время&raq

Клим Костин рассказал, как принял решение вернуться в «Авангард». 3 ноября форвард подписал контракт с омским клубом до конца сезона. В прошлом году он выступал за «Сан-Хосе».

Источник: Спортс"

— Твой переход в «Авангард» стал настоящей эпопеей. Как с твоей стороны все происходило?

— У меня это лето скомканное получилось, потому что я встретил девушку, этим же летом мы поженились. И пока шел этот процесс, я немного отстранился от хоккея, доверил все в руки агента. Получилось, что все чуть подзатянулось, и я понял, что пахнет жареным, что сезон уже начался и в России, и в Америке.

Вот эти обещания, что сейчас-сейчас договоримся — я просто не понимал, что происходит за кулисами. Мне хотелось ясности, и мне пришел на помощь агент Станислав Романов, и мы в спокойном режиме обо всем договорились с «Авангардом».

Как я понимаю, и я был в неведении, и Омск в неведении, чего хочу я. Наверное, какое-то было недопонимание между моим предыдущим агентом и клубом, какие-то закулисные игры, о которых я не имел понятия. Слава богу, получилось в итоге так, как получилось.

— Но ты сам до последнего хотел цепляться за шансы в НХЛ?

— Да, просто когда были предложения и был шанс подписать контракт в НХЛ, мы все равно чего-то ждали, непонятно чего. Я был немного занят личной жизнью, поэтому где-то упустил момент, когда надо было включаться самому и вносить ясность. Все оставил в руках других людей, сейчас понимаю, что это была только моя вина.

Под конец лета уже понял, что лучше остаться в России, играть здесь, получить шанс состояться, как хоккеисту. Все-таки уже 26 лет, невозможно постоянно цепляться за эти минимальные возможности в НХЛ, когда игрового времени дают совсем немного. Можно просто себя потерять как игрока. Понял, что нужно перезагрузиться, почувствовать себя важной частью команды, и «Авангард» идеально подходил для этой цели.

— Но еще в сентябре ты говорил: я хочу играть только в НХЛ еще несколько лет, там есть предложения, тема с возвращением в Россию закрыта. И в ноябре подписываешься с «Авангардом».

— На тот момент еще были предложения, но они были очень невзрачные, меня видели в какой-то непонятной роли. Мол, приезжай, а там видно будет. Однако я много лет ездил туда под таким предлогом, и всегда было мало игрового времени и роль такого драчуна, скажем так. Я же хотел получить шанс именно поиграть в хоккей, влиять на результат команды. Все ждали-ждали, от «Эдмонтона» ждали предложения, но только потеряли время, — сказал Клим Костин.