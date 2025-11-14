Костин о возвращении в «Авангард»: «Летом встретил девушку, поженились. От хоккея отстранился, доверил все агенту, потом понял, что пахнет жареным. От “Эдмонтона” ждали предложения, потеряли время&raq

— На тот момент еще были предложения, но они были очень невзрачные, меня видели в какой-то непонятной роли. Мол, приезжай, а там видно будет. Однако я много лет ездил туда под таким предлогом, и всегда было мало игрового времени и роль такого драчуна, скажем так. Я же хотел получить шанс именно поиграть в хоккей, влиять на результат команды. Все ждали-ждали, от «Эдмонтона» ждали предложения, но только потеряли время, — сказал Клим Костин.