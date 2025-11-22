Роман Ротенберг: «Динамо» — это огромная история, вписанная в летопись нашего спорта. Давыдов, Мальцев стали легендами клуба и всего советского хоккея. Воспитанник команды Овечкин — пример для миллионов&quo

«Поздравляю хоккейный клуб “Динамо” с днем рождения! Сегодня одному из самых титулованных и легендарных клубов российского хоккея исполняется 79 лет.
«Динамо» — это огромная история, вписанная в летопись нашего спорта: яркие победы, знаковые достижения и целая плеяда великих тренеров и игроков.
В 1947 году клуб стал первым чемпионом страны, положив начало становлению нашей любимой игры. Виталий Давыдов, Александр Мальцев — имена, которые стали легендами клуба и всего советского хоккея. А воспитанник «Динамо» Александр Овечкин — один из самых узнаваемых хоккеистов мира, пример для миллионов молодых игроков.
Эта школа сильна и своими тренерами: Аркадий Чернышев и Владимир Юрзинов создали фундамент, который и сегодня определяет высокий уровень динамовского хоккея. Именно такие мастера формировали культуру побед, дисциплину, уважение к игре и то самое узнаваемое «Динамо», которое знают и ценят везде.
Желаю «Динамо» новых ярких побед и продолжения великой истории, которая вдохновляет юных хоккеистов по всей стране", — написал Ротенберг.