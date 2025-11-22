Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
1
:
Амур
2
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.10
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
1
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.40
П2
4.65
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.49
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23:30
Айлендерс
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.38
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.40
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
23.11
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.38
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
23.11
Сан-Хосе
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.43
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
23.11
Филадельфия
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.26
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
23.11
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.37
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
23.11
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.86
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
23.11
Юта
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.34
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «Динамо» — это огромная история, вписанная в летопись нашего спорта. Давыдов, Мальцев стали легендами клуба и всего советского хоккея. Воспитанник команды Овечкин — пример для миллионов&quo

Член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг поздравил клуб с 79-летием.

«Поздравляю хоккейный клуб “Динамо” с днем рождения! Сегодня одному из самых титулованных и легендарных клубов российского хоккея исполняется 79 лет.

«Динамо» — это огромная история, вписанная в летопись нашего спорта: яркие победы, знаковые достижения и целая плеяда великих тренеров и игроков.

В 1947 году клуб стал первым чемпионом страны, положив начало становлению нашей любимой игры. Виталий Давыдов, Александр Мальцев — имена, которые стали легендами клуба и всего советского хоккея. А воспитанник «Динамо» Александр Овечкин — один из самых узнаваемых хоккеистов мира, пример для миллионов молодых игроков.

Эта школа сильна и своими тренерами: Аркадий Чернышев и Владимир Юрзинов создали фундамент, который и сегодня определяет высокий уровень динамовского хоккея. Именно такие мастера формировали культуру побед, дисциплину, уважение к игре и то самое узнаваемое «Динамо», которое знают и ценят везде.

Желаю «Динамо» новых ярких побед и продолжения великой истории, которая вдохновляет юных хоккеистов по всей стране", — написал Ротенберг.

