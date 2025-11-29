Александр Пашков: «Трактор» завелся, едва за Гру закрылась дверь, стал показывать эффектный хоккей. «Локомотив» после отставки Рябыкина словно бросил играть"

— Александр Константинович, какие выводы сделали по итогам ноябрьского парада тренерских отставок?
— Знаете, обычно после смены тренеров работает эффект новизны — результаты команды заметно улучшаются. Это очень короткий эффект, но он в КХЛ проявляется часто.
Здесь самый лучший пример — «Трактор». Едва за Гру закрылась дверь, «Трактор» завелся и начал показывать эффектный, атакующий хоккей.
Но есть и редкие исключения, когда этот эффект не проявляется. Смотрел последний матч «Локомотива» в Череповце и поражался — такого неубедительного Ярославля давно не видел.
И вообще после отставки Рябыкина «Локомотив» остановился и словно бы бросил играть. Это показательный пример, который говорит о том, что отставка была искусственной и отразила внутренние проблемы клуба.
— Начнем с «Трактора». За счет чего Челябинск прибавил?
— Последние матчи показывают, что существовали какие-то внутренние причины, вызванные фигурой Гру. Со стороны мне трудно сказать что-то более конкретное, но глобально ситуация — понятная, — сказал Александр Пашков.