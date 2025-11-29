Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
0
:
Эдмонтон
4
Все коэффициенты
П1
57.00
X
19.00
П2
1.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.40
П2
5.48
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.68
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.01
X
4.23
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.30
П2
4.39
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
7
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

Александр Пашков: «Трактор» завелся, едва за Гру закрылась дверь, стал показывать эффектный хоккей. «Локомотив» после отставки Рябыкина словно бросил играть"

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора».

Источник: Спортс"

— Александр Константинович, какие выводы сделали по итогам ноябрьского парада тренерских отставок?

— Знаете, обычно после смены тренеров работает эффект новизны — результаты команды заметно улучшаются. Это очень короткий эффект, но он в КХЛ проявляется часто.

Здесь самый лучший пример — «Трактор». Едва за Гру закрылась дверь, «Трактор» завелся и начал показывать эффектный, атакующий хоккей.

Но есть и редкие исключения, когда этот эффект не проявляется. Смотрел последний матч «Локомотива» в Череповце и поражался — такого неубедительного Ярославля давно не видел.

И вообще после отставки Рябыкина «Локомотив» остановился и словно бы бросил играть. Это показательный пример, который говорит о том, что отставка была искусственной и отразила внутренние проблемы клуба.

— Начнем с «Трактора». За счет чего Челябинск прибавил?

— Последние матчи показывают, что существовали какие-то внутренние причины, вызванные фигурой Гру. Со стороны мне трудно сказать что-то более конкретное, но глобально ситуация — понятная, — сказал Александр Пашков.