Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.60
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.90
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.58
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.74
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.41
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.80
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.72
П2
3.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Роман Канцеров: «Если Малкин вернется в “Металлург”, это будет очень классно для Магнитогорска. Было бы очень классно сыграть вместе с таким мастером»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о возможном возвращении в клуб Евгения Малкина.

Источник: Спортс"

Срок соглашения Канцерова с «Металлургом» рассчитан до 31 мая 2026 года.

— У Малкина как раз последний год контракта с «Питтсбургом». Вдруг он вернется в Магнитогорск, а ты не успеешь с ним сыграть?

— Да, я слышал об этих слухах. Было бы очень классно сыграть вместе с таким мастером. У меня был шанс выйти на лед с Малкиным в прошлом году, когда звали на прощальный матч Сергея Мозякина, но у меня была травма плеча. Я очень хотел принять участие, но, увы, не получилось.

Если Евгений действительно вернется в «Металлург», то это будет очень классно для города. Посмотрим, как все сложится, — сказал Канцеров.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше