Роман Канцеров: «Если Малкин вернется в “Металлург”, это будет очень классно для Магнитогорска. Было бы очень классно сыграть вместе с таким мастером»

Срок соглашения Канцерова с «Металлургом» рассчитан до 31 мая 2026 года.
— У Малкина как раз последний год контракта с «Питтсбургом». Вдруг он вернется в Магнитогорск, а ты не успеешь с ним сыграть?
— Да, я слышал об этих слухах. Было бы очень классно сыграть вместе с таким мастером. У меня был шанс выйти на лед с Малкиным в прошлом году, когда звали на прощальный матч Сергея Мозякина, но у меня была травма плеча. Я очень хотел принять участие, но, увы, не получилось.
Если Евгений действительно вернется в «Металлург», то это будет очень классно для города. Посмотрим, как все сложится, — сказал Канцеров.
