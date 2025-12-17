Гатиятулин о 6:3 с «Салаватом»: «Интересное дерби. Рассчитывали на хорошие эмоции, азарт и движение, чего не хватало в предыдущем матче в Уфе»

— Интересное дерби, понимали, что в паузу не поучилось полноценной подготовки. Пять игроков ездили в сборные, остальные недомогали, потеряли слаженность в командных действиях. Рассчитывали на хорошие эмоции, азарт и движение, чего не хватало в предыдущем матче в Уфе.
— Три матча Хмелевски против Уфы и три гола. Чувствуется задор против бывшей команды?
— Александр в каждой игре выходит и настраивается. Наверное, для него это особенные матчи. Для нас было важно одержать победу после предыдущего матча в Уфе, важная победа, — сказал Гатиятулин.