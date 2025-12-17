Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
1
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.48
П2
13.75
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
2
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
3.96
X
4.10
П2
23.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
3
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.15
П2
26.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
1
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
42.00
X
8.80
П2
1.12
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
2
:
Эдмонтон
4
Все коэффициенты
П1
19.00
X
6.91
П2
1.19
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
2
Все коэффициенты
П1
71.00
X
12.00
П2
1.06
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто
0
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
32.00
X
6.65
П2
1.17
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

Галлан об 1:4 со СКА: «В целом доволен игрой “Шанхая”. Жаль, много удалялись»

Тренер «Шанхая» Жерар Галлан оценил поражение от СКА (1:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

"В целом хорошая игра на протяжении двух периодов. В третьем потеряли концентрацию, в том числе я. С ней ушла и игра.

СКА — классная команда. Мы тоже хорошая команда. Мы выиграли у этого соперника нашу первую встречу в сезоне, соперник — последующие. Но это все в прошлом. Впереди много других матчей.

Во время паузы в чемпионате мы, как и другие команды, постарались отдохнуть. У ребят было несколько свободных дней. Хоккеисты получили индивидуальные программы подготовки. Кто-то отправился в мини-отпуск, кто-то остался в Петербурге. Но в целом я доволен тем, как действовала сегодня команда. Жаль, много удалялись.

Мое удаление? Я потерял уверенность и самообладание в том моменте, я виноват", — сказал Галлан.