Галлан об 1:4 со СКА: «В целом доволен игрой “Шанхая”. Жаль, много удалялись»

"В целом хорошая игра на протяжении двух периодов. В третьем потеряли концентрацию, в том числе я. С ней ушла и игра.
СКА — классная команда. Мы тоже хорошая команда. Мы выиграли у этого соперника нашу первую встречу в сезоне, соперник — последующие. Но это все в прошлом. Впереди много других матчей.
Во время паузы в чемпионате мы, как и другие команды, постарались отдохнуть. У ребят было несколько свободных дней. Хоккеисты получили индивидуальные программы подготовки. Кто-то отправился в мини-отпуск, кто-то остался в Петербурге. Но в целом я доволен тем, как действовала сегодня команда. Жаль, много удалялись.
Мое удаление? Я потерял уверенность и самообладание в том моменте, я виноват", — сказал Галлан.