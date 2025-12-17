Исаков о 5:2 с «Нефтехимиком»: «Успешная игра в третьих периодах означает, что “Торпедо” находится в хорошей физической форме»

"Интересный, обоюдоострый матч. Очень много атак с ходу, очень много бросков по воротам. Понимали, что сегодня будет забито много шайб, что в принципе и получилось. Здорово, что удалось реализовать моменты в третьем периоде. Третьим периодом мы заслужили сегодня победу. То, что в третьих периодах мы играем успешно, можно сказать, что это означает, что мы находимся в хорошей физической форме.