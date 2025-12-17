Ричмонд
2-й период
Миннесота
1
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.40
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.48
П2
13.75
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
2
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.10
П2
23.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
3
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
1.34
X
4.15
П2
26.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
1
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
37.00
X
8.20
П2
1.12
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
2
:
Эдмонтон
4
Все коэффициенты
П1
18.00
X
6.91
П2
1.19
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
2
Все коэффициенты
П1
64.00
X
11.50
П2
1.06
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто
0
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
26.00
X
6.65
П2
1.17
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

Исаков о 5:2 с «Нефтехимиком»: «Успешная игра в третьих периодах означает, что “Торпедо” находится в хорошей физической форме»

Тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил победу над «Нефтехимиком» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

"Интересный, обоюдоострый матч. Очень много атак с ходу, очень много бросков по воротам. Понимали, что сегодня будет забито много шайб, что в принципе и получилось. Здорово, что удалось реализовать моменты в третьем периоде. Третьим периодом мы заслужили сегодня победу. То, что в третьих периодах мы играем успешно, можно сказать, что это означает, что мы находимся в хорошей физической форме.

Первым периодом я очень сильно недоволен. Опасались, что начало матча будет за соперником. Так и получилось. Очень хотели, чтобы наши защитники сегодня стали четвертым игроком в атаке, особенно при атаках с ходу. Таким и получился гол Силаева, когда он подключился в атаку. Этому компоненту уделяем много внимания. Матч на матч не приходиться. Здорово, что сегодня защитники реализовали моменты.

Для того чтобы оценить степень травмы Виноградова, по мнению нашего доктора, надо сделать определенные манипуляции, после чего можно будет ставить какой-то диагноз", — сказал Исаков.