Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
2
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.50
П2
15.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
3
:
Айлендерс
2
Все коэффициенты
П1
1.09
X
7.10
П2
111.00
Хоккей. НХЛ
овертайм
Коламбус
3
:
Анахайм
3
Все коэффициенты
П1
18.00
X
1.05
П2
21.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
1
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
66.00
X
16.00
П2
1.04
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
2
:
Эдмонтон
4
Все коэффициенты
П1
29.00
X
8.50
П2
1.16
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто
3
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
1.15
X
5.80
П2
43.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2

Гришин о 2:5 с «Торпедо»: «Нефтехимику» не хватило свежести в 3-м периоде. Возможно, в паузе немножко ошиблись на пару дней и не успели выйти на пик формы"

Тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил поражение от «Торпедо» (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

"Хорошо начали, с хорошим движением, создавали хорошие моменты. Забили хороший гол. Наконец Артамонов забил первый гол в сезоне, молодец. С середины второго периода начали терять шайбу, инициатива перешла к сопернику. Начали много удаляться. Сами сыграли один раз в большинстве, а в меньшинстве что-то очень много. Много сил отдали.

В третьем периоде не хватило свежести. Будем надеяться, что к следующим играм функциональное состояние улучшится. Возможно, в паузе немножко ошиблись на пару дней и не успели вывести команду на пик формы.

Два гола за 11 секунд в третьем периоде можно оценивать по-разному. Был момент при счете 2:2, когда можно было забить и игра, возможно, сложилась бы иначе. Но раз произошло так, как произошло, то, наверное, это следствие хода игры, а не случайность. У «Торпедо» было больше моментов и бросков.

Точилкин не травмирован, но он себя не очень хорошо чувствовал и сегодня первый раз вышел на лед с резервом. Надеемся, что к следующей игре он будет в нормальном состоянии.

Жафяров впервые после двух месяцев сыграл матч, и понятно, что трудно было ожидать от него выдающейся игры. Было видно, что уровень мастерства очень высокий, но игрового ритма нет. Тренировками это не заменишь — через игры будет набирать форму", — сказал Гришин.