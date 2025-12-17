Гришин о 2:5 с «Торпедо»: «Нефтехимику» не хватило свежести в 3-м периоде. Возможно, в паузе немножко ошиблись на пару дней и не успели выйти на пик формы"

Два гола за 11 секунд в третьем периоде можно оценивать по-разному. Был момент при счете 2:2, когда можно было забить и игра, возможно, сложилась бы иначе. Но раз произошло так, как произошло, то, наверное, это следствие хода игры, а не случайность. У «Торпедо» было больше моментов и бросков.