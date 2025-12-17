Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
5
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.00
П2
83.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
3
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.20
П2
4.18
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.06
X
5.58
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2

Макдэвид набрал 2+2 в матче с «Питтсбургом» и стал лидером среди действующих игроков НХЛ по играм с 4+ очками (44). Он обогнал Кросби

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:4) и был признан второй звездой.

В текущем сезоне на счету 28-летнего канадца стало 56 (20+36) очков в 34 матчах. Он возглавляет гонку бомбардиров лиги.

Матч с 4+ очками стал для Макдэвида 44-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он стал лидером по их числу среди действующих игроков, обогнав Сидни Кросби («Питтсбург», 43).

В топ-6 также входят Никита Кучеров («Тампа», 34), Александр Овечкин («Вашингтон», 33), Евгений Малкин («Питтсбург», 31) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 31).

Среди всех игроков в истории лиги Макдэвид делит 13-е место с Роном Фрэнсисом (44).

Выше идут Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63), Майк Босси (60), Яромир Ягр (56), Стив Айзерман (55), Петер Штястны (54), Брайан Троттье (49), Яри Курри (47), Дэйл Хаверчак и Пол Коффи (у обоих — по 45).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше