«Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд, в том числе 5 — дома. Команда Мьюза идет вне зоны плей-офф на Востоке

Поражение стало для команды Дэна Мьюза 6-м подряд (2 — в основное время, 4 — за его пределами), 5 из них состоялись на домашней арене.
С 37 очками в 32 матчах «Пингвинс» идут вне зоны плей-офф в Восточной конференции.
«Питтсбург» уступил «Эдмонтону» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
