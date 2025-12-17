Ричмонд
Матч-центр
«Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд, в том числе 5 — дома. Команда Мьюза идет вне зоны плей-офф на Востоке

«Питтсбург» уступил «Эдмонтону» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Поражение стало для команды Дэна Мьюза 6-м подряд (2 — в основное время, 4 — за его пределами), 5 из них состоялись на домашней арене.

С 37 очками в 32 матчах «Пингвинс» идут вне зоны плей-офф в Восточной конференции.