Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли последний домашний матч календарного года

В последнем домашнем матче календарного года подопечные Евгения Летова принимали московский «Спартак-МАХ». Уже в первом периоде хозяева оторвались на три шайбы, точные броски нанесли Илья Кулаков, Егор Карабань и Александр Яценко. В следующей трети гости сократили отставание до минимума, но в заключительной 20-минутке бобруйчане вернули на табло крупную разницу — Кулаков и Яценко оформили дубли, также отличился Дмитрий Хобян. Итог игры — 6:2 в пользу «Динамо-Шинника».
Наши парни прошли последнюю домашнюю серию года без поражений. Бобруйский клуб остался на пятом месте в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ, набрав 45 очков. Далее юных динамовцев ожидает четырехматчевая выездная серия, в которой «шинники» сыграют с лидером лиги ярославским «Локо» (21 и 22 декабря) и еще одним участником элиты череповецким «Алмазом» (24 и 26 декабря).