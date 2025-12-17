Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли последний домашний матч календарного года

В последнем домашнем матче календарного года подопечные Евгения Летова принимали московский «Спартак-МАХ». Уже в первом периоде хозяева оторвались на три шайбы, точные броски нанесли Илья Кулаков, Егор Карабань и Александр Яценко. В следующей трети гости сократили отставание до минимума, но в заключительной 20-минутке бобруйчане вернули на табло крупную разницу — Кулаков и Яценко оформили дубли, также отличился Дмитрий Хобян. Итог игры — 6:2 в пользу «Динамо-Шинника».