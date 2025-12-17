Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
18.12
Флорида
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
18.12
Детройт
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
18.12
Нэшвилл
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
18.12
Сент-Луис
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.20
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
18.12
Вегас
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли последний домашний матч календарного года

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» победой завершил очередную серию игр на родном льду в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

В последнем домашнем матче календарного года подопечные Евгения Летова принимали московский «Спартак-МАХ». Уже в первом периоде хозяева оторвались на три шайбы, точные броски нанесли Илья Кулаков, Егор Карабань и Александр Яценко. В следующей трети гости сократили отставание до минимума, но в заключительной 20-минутке бобруйчане вернули на табло крупную разницу — Кулаков и Яценко оформили дубли, также отличился Дмитрий Хобян. Итог игры — 6:2 в пользу «Динамо-Шинника».

Наши парни прошли последнюю домашнюю серию года без поражений. Бобруйский клуб остался на пятом месте в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ, набрав 45 очков. Далее юных динамовцев ожидает четырехматчевая выездная серия, в которой «шинники» сыграют с лидером лиги ярославским «Локо» (21 и 22 декабря) и еще одним участником элиты череповецким «Алмазом» (24 и 26 декабря).