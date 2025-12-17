Вячеслав Фетисов: «В каком качестве нас вернут? Гимнастка поздравила дедушку с 9 мая — ее не допускают. Это что такое? Мы павликов морозовых воспитываем? Будем прятать эмоции, традиции, ценности?»

Я считаю, я не раз говорил уже, если бы мы изначально, по-моему, был 2018 год, заявили им, что Российская Федерация, исходя из всех наших достижений в мировом спорте, проведя две самых крутых олимпиады тех времен, когда они проводились в мире, и для нас спорт — это не просто бизнес, это часть нашей культуры, это наш национальный код, то без флага и гимна возвращения в мировой спорт нам не предлагать. Тогда бы не было всех этих подачек и всяких там на чье-то усмотрение, что это какие-то наши успехи…