Разин о 6:1 с «Сочи»: «Металлург» провел матч, близкий к идеальному. В конце молодой парень ошибся, но думаю, ему это запомнится, и больше таких ошибок он не будет делать"

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе на «Сочи» со счетом 6:1 в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Как удавалось держать концентрацию весь матч, ведь все было практически решено в первом периоде?

— Мы говорили ребятам, что у нас через день очень важная игра, дерби. Поэтому, чтобы не портить эту игру, сыграли очень сконцентрированно и оставшиеся два периода.

— Была пауза в чемпионате, она пошла на пользу?

— Мы хорошо поработали, ударный цикл провели. Были опасения, что ребята сегодня будут под нагрузками… Но ноги бежали.

— Как оцените игру Евгения Кузнецова? Этот микроцикл помог ему физически?

— Надеюсь на это.

— Реально неважно, что «на ноль» не сыграли?

— Почему? Важно, конечно. В конце молодой парень ошибся. Но думаю, ему это запомнится, и больше таких ошибок он не будет делать.

Считаю, сегодня провели матч, близкий к идеальному. И большинство хорошо сработало, и меньшинство, и в формате «пять на пять» дисциплинированно сыграли. Потому едем дальше. Нас с победой.

— Сегодня и Кузнецов забил, и Нечаев «1+1» оформил. Что еще положительное можете выделить?

— Федоров «1+1» еще оформил. Жаль, что Смолину не дали «сухарь» сделать. Но опять же, молодой защитник в конце игры совершил ошибку. Но на этом учатся. Есть положительные моменты, есть не очень. Самое главное, что после первого периода ребята не бросили играть, продолжали делать то, что надо.

— Когда ожидать Романа Канцерова и Дмитрия Силантьева, которые отсутствовали сегодня?

— В следующем матче. И Илья Набоков тоже подключается, — сказал Разин.