Разин о 6:1 с «Сочи»: «Металлург» провел матч, близкий к идеальному. В конце молодой парень ошибся, но думаю, ему это запомнится, и больше таких ошибок он не будет делать"

— Федоров «1+1» еще оформил. Жаль, что Смолину не дали «сухарь» сделать. Но опять же, молодой защитник в конце игры совершил ошибку. Но на этом учатся. Есть положительные моменты, есть не очень. Самое главное, что после первого периода ребята не бросили играть, продолжали делать то, что надо.