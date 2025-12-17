Михайлов об 1:6 с «Металлургом»: «У “Сочи” ничего не получилось, наудалялись в матче с мастеровитым соперником. Против таких команд нельзя допускать отсебятины»

— Ничего не получилось. Наудалялись в матче с мастеровитым соперником. Не смогли противопоставить какую‑то контригру. Будем разбираться, делать выводы. Поговорили сейчас с ребятами серьезно. Может, в какой‑то мере вот эта пауза выбила из ритма немножко. Но соперник точно в таких же условиях.
— Как быть с таким компонентом, как удаления?
— Разбираться с головой хоккеистов для начала. Потому что мы зарабатываем удаления в чужой зоне. Да, есть и в своей зоне удаления, но первый гол — в чужой, пятый — тоже в чужой, после высоко поднятой клюшки на синей линии. Против таких команд нельзя допускать отсебятины. Это все внутри. Будем работать над этим и корректировать.
— Когда ожидаете в составе Данила Башкирова, которого обменяли из «Лады»?
— Ожидаем его в составе на ближайшие игры. Сейчас вкатывается, получил определенную нагрузку. Рассчитываем вводить его в состав в ближайших матчах, — сказал Михайлов.