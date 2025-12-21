Дыбленко о Хабаровске: «Здесь здоровый климат, летом — тепло, зимой — холодно, нет постоянной слякоти. В Москве тяжело — постоянно прыгает давление, все время пасмурно»

— Ярослав, после многих сезонов в СКА и ЦСКА ваш переход из «Северстали» в «Амур» рассматривался прессой чуть ли не как почетная ссылка. Но, судя по статистике — командной и личной, вы оказались не согласны?
— Задача профессионала — преодолевать любые трудности и быть готовым к любому повороту в карьере. Для меня «Амур» — новый вызов и новая ответственность. Тем более что Дальний Восток — это всегда проверка на профессионализм.
— В чем это выражается?
— На Дальнем Востоке не дашь себе слабину. Много перелетов и переключений часовых поясов. Особое внимание профессиональной рутине — питанию, сну, восстановлению.
Знаете, в Хабаровске после Москвы, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России нет изменений в климате, здесь он классический, соответствует сезонам. Летом — тепло, зимой — холодно, нет постоянной слякоти, много снега и солнца.
Слышал, что этой зимой метеозависимым людям в той же Москве тяжело — постоянно прыгает давление, все время пасмурно. В Хабаровске в этом плане здоровый климат, резких прыжков давления нет, солнце.