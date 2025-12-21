Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.31
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
03:00
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.19
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Дыбленко о Хабаровске: «Здесь здоровый климат, летом — тепло, зимой — холодно, нет постоянной слякоти. В Москве тяжело — постоянно прыгает давление, все время пасмурно»

Защитник «Амура» Ярослав Дыбленко заявил, что климат в Хабаровске ему нравится больше, чем в Москве.

Источник: Спортс"

— Ярослав, после многих сезонов в СКА и ЦСКА ваш переход из «Северстали» в «Амур» рассматривался прессой чуть ли не как почетная ссылка. Но, судя по статистике — командной и личной, вы оказались не согласны?

— Задача профессионала — преодолевать любые трудности и быть готовым к любому повороту в карьере. Для меня «Амур» — новый вызов и новая ответственность. Тем более что Дальний Восток — это всегда проверка на профессионализм.

— В чем это выражается?

— На Дальнем Востоке не дашь себе слабину. Много перелетов и переключений часовых поясов. Особое внимание профессиональной рутине — питанию, сну, восстановлению.

Знаете, в Хабаровске после Москвы, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России нет изменений в климате, здесь он классический, соответствует сезонам. Летом — тепло, зимой — холодно, нет постоянной слякоти, много снега и солнца.

Слышал, что этой зимой метеозависимым людям в той же Москве тяжело — постоянно прыгает давление, все время пасмурно. В Хабаровске в этом плане здоровый климат, резких прыжков давления нет, солнце.