Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.15
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
4
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «Сурин обладает огромным талантом. Уверен, что могу помочь Егору в развитии, он очень нужен сборной России»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг поделился мнением о нападающем сборной и «Локомотива» Егоре Сурине.

Источник: Спортс"

— Егор Сурин в Новосибирске весь турнир мечтал записать с вами кружок в Телеграм. Как вам этот форвард?

— Посмотрите — все, кто были в сборной России в Новосибирске, очень ярко вернулись в свои клубы КХЛ. Много забивают, играют ярко. Это значит, что мы с ребятами в сборной не только работаем, но и восстанавливаем их, тренируем. Даем правильные инструменты, чтобы они развивались.

Егор Сурин обладает огромным талантом. У него есть здоровье, физика, он креативный и очень интересный игрок. Я горжусь тем, что мне удалось с ним поработать. Все ребята у нас замечательные!

Мы с Суриным очень быстро нашли общий язык. Мы отлично понимаем друг друга даже молча. Я уверен в том, что могу помочь Егору в его развитии. Он очень нужен сборной России. Он очень сильный игрок, — сказал Ротенберг.