Галлан о 4:3 со «Спартаком»: «Сыграли достаточно хороший матч. Наконец-то воспользовались голевыми возможностями и добились победы»

— Достаточно рано повели в счете, затем «Спартак» забил два быстрых гола. Но в целом сыграли достаточно хороший матч. Наконец‑то воспользовались голевыми возможностями и добились победы.
— Когда забили первую шайбу и следом пропустили, были флешбэки, что игра сложится так же, как предыдущая со «Спартаком»?
— Конечно, такие мысли были. Но ребята сражались до последнего.
— Почему поменяли исполнителей в серии буллитов?
— Нужно было что‑то менять. Понимали, что есть проблемы в серии буллитов, несколько тренировок их отрабатывали. Поэтому решили использовать такую комбинацию.
— Почему с Кириллом Рассказовым заключен пробный контракт? Стал ли он ближе к полноценному соглашению после реализации буллита?
— У него сегодня был важный матч, но я многое не знаю про этого игрока. Уверен, [генеральный менеджер Игорь] Варицкий знает про него больше, он хорошо с ним знаком.
Рассказов провел очень хороший матч, хорошо сыграл и в обороне, и в нападении, забросил буллит, благодаря чему мы победили.
— Сегодня католическое Рождество. Насколько необычно встречать его в другой стране?
— Конечно, это что‑то другое — отмечать Рождество без семьи, внуков, но я все понимаю, поэтому буду отмечать так, — сказал Галлан.
«Шанхай» обыграл «Спартак» по буллитам, прервав серию из 4 поражений. Команда Галлана идет 9-й на Западе.