Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.24
П2
3.75
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.50
П2
1.74
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.67
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
4
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2

Каменский о безголевой серии Овечкина: «Не мог ведь он разучиться забивать за 9 матчей. Не надо на него давить, он знает, как ему играть. Пусть кто-то попробует догнать его по голам»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не забивает на протяжении девяти матчей подряд.

Источник: Спортс"

"Овечкин — первый хоккеист, который забил больше всех шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас он наслаждается игрой в хоккей.

Плюс не стоит забывать, что «Вашингтон» сейчас немного просел. По ходу сезона они шли и на первом месте, но весь чемпионат пройти ровно нельзя. Хоккеисты точно так же не могут пройти весь сезон ровно.

Саша уже всем все доказал. Он прекрасно знает, как ему надо играть. Не надо на него давить. Саша уже все свое забил. Каждый гол Овечкина сегодня — это новый и абсолютный рекорд НХЛ, который он только улучшает. Не может ведь Овечкин разучиться забивать голы за девять матчей. Нам нужно только поддерживать Александра. Он точно забьет еще.

Пусть кто-то попробует догнать его по голам, хочется на это посмотреть", — сказал Каменский.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше