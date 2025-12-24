Каменский о безголевой серии Овечкина: «Не мог ведь он разучиться забивать за 9 матчей. Не надо на него давить, он знает, как ему играть. Пусть кто-то попробует догнать его по голам»

Саша уже всем все доказал. Он прекрасно знает, как ему надо играть. Не надо на него давить. Саша уже все свое забил. Каждый гол Овечкина сегодня — это новый и абсолютный рекорд НХЛ, который он только улучшает. Не может ведь Овечкин разучиться забивать голы за девять матчей. Нам нужно только поддерживать Александра. Он точно забьет еще.