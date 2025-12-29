Ричмонд
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.92
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
30.12
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
30.12
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.22
Хоккей. НХЛ
30.12
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.51
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
30.12
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
30.12
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

Черкас о Кузнецове: «Разин — опытный тренер, один из лучших в КХЛ. Если бы Евгений реально мешал его команде, его бы не было в “Металлурге”

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказал о выступлении нападающего Евгения Кузнецова за «Металлург».

Источник: Спортс"

В нынешнем сезоне Кузнецов сыграл 15 матчей и набрал 9 (1+8) очков. Последний раз он принимал участие в игре 19 декабря и провел 4:49 на льду.

"Разин — опытный тренер, один из лучших в КХЛ. Если бы Кузнецов реально мешал его команде, то его бы в клубе не было.

Видимо, Разин все же знает, как использовать Кузнецова в непростой психологический момент для нападающего, чтобы у Евгения все сложилось. Видимо, есть какие моменты, благодаря которым Разин думает, что Кузнецов ему поможет", — сказал Черкас.