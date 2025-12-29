Черкас о Кузнецове: «Разин — опытный тренер, один из лучших в КХЛ. Если бы Евгений реально мешал его команде, его бы не было в “Металлурге”

В нынешнем сезоне Кузнецов сыграл 15 матчей и набрал 9 (1+8) очков. Последний раз он принимал участие в игре 19 декабря и провел 4:49 на льду.
"Разин — опытный тренер, один из лучших в КХЛ. Если бы Кузнецов реально мешал его команде, то его бы в клубе не было.
Видимо, Разин все же знает, как использовать Кузнецова в непростой психологический момент для нападающего, чтобы у Евгения все сложилось. Видимо, есть какие моменты, благодаря которым Разин думает, что Кузнецов ему поможет", — сказал Черкас.