Заварухин о 4:3 с «Ладой»: «Получили холодный душ в начале матча, пропустили голы. Здорово, что выправили ситуацию, парни вытащили все из себя. Галкин в конце сделал суперсэйв при игре 5 на 6»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Ладой» (4:3).

Источник: Спортс

— Здорово, что закончили год на позитиве. Пусть этот матч даст нам толчок положительных эмоций на следующий год.

Очень тяжелый матч. Соперник боролся за каждую шайбу. Получили холодный душ в начале матча, где пропустили голы. Но здорово, что выправили ситуацию.

Вова (Галкин) в конце сделал суперсэйв при игре 5 на 6. Парни — молодцы, вытащили все из себя.

— Что стряслось в первом периоде?

— Отдам должное сопернику. Соперник очень здорово действовал и доставлял очень много проблем на протяжении всей игры. Но мы реализовали свои моменты, — сказал Заварухин.

«Автомобилист» одержал 5-ю победу подряд — 4:3 с «Ладой». Команда Заварухина идет 4-й на Востоке.