Гончар о событии года в российском спорте: «Рекорд Овечкина. Такое может произойти раз в 100 лет, большая редкость»

Обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар назвал достижение Александра Овечкина главным событием в российском спорте в минувшем году. Напомним, в апреле 2025 года российский хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
"Рекорд Саши Овечкина — главное событие всего российского спорта в 2025 году. Это рекорд феноменального масштаба. Такое может произойти только раз в 100 лет. Поэтому для меня рекорд Саши — событие номер один.
В 2025 году наши хоккеисты становились обладателями Кубка Стэнли, но в этом нет ничего такого удивительного. Наши хоккеисты практически на регулярной основе берут этот трофей. А рекорд Саши — это большая редкость. Овечкин — спортсмен года России", — сказал Гончар.