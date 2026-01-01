Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
1
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Генменеджер Канады о невключении Бедарда в заявку на ОИ-2026: «Достойных игроков много. Он сильный хоккеист, но мы довольны составом, который у нас есть»

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг объяснил, почему форвард «Чикаго» Коннор Бедард и защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер не включены в состав команды на Олимпиаду-2026.

Источник: Спортс"

"Это очень сложно, потому что достойных игроков так много. Ни один игрок не сыграл так, чтобы выбыть из этой команды — просто 25 парней выступают так, чтобы точно попасть в нее.

Его имя оставалось в списке буквально до последней секунды, потому что мы могли бы назвать его и двигаться дальше, но, думаю, реальность такова, что хороших игроков слишком много, и нам просто пришлось принимать трудные решения.

Это как когда ты совершаешь обмен — когда я обмениваю игрока, я не надеюсь, что он провалится на новом месте, чтобы я выглядел лучше. Я надеюсь, что [Шефер и Бедард] покажут отличную, великолепную игру отныне и впредь.

Бедард — чертовски сильный хоккеист. Я ни в коем случае не хочу принижать его заслуги. Но если посмотреть на наш состав и на то, как у нас укомплектованы фланги — а в этой команде я бы рассматривал его именно как крайного нападающего, — на то, в чем он был бы особенно полезен на таком турнире, как снайпер, и на тех ребят, которые уже занимают у нас ключевые атакующие роли, то мы почувствовали, что довольны тем составом, который у нас есть. Нам нравится, кто сейчас в команде", — сказал Армстронг.