Генменеджер Канады о невключении Бедарда в заявку на ОИ-2026: «Достойных игроков много. Он сильный хоккеист, но мы довольны составом, который у нас есть»

Бедард — чертовски сильный хоккеист. Я ни в коем случае не хочу принижать его заслуги. Но если посмотреть на наш состав и на то, как у нас укомплектованы фланги — а в этой команде я бы рассматривал его именно как крайного нападающего, — на то, в чем он был бы особенно полезен на таком турнире, как снайпер, и на тех ребят, которые уже занимают у нас ключевые атакующие роли, то мы почувствовали, что довольны тем составом, который у нас есть. Нам нравится, кто сейчас в команде", — сказал Армстронг.