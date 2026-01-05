Ричмонд
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:0 с «Динамо»: «Команда сплотилась, сейчас мало какая шайба долетает до ворот. Хомченко здорово отыграл»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе над «Динамо» (2:0) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. «Южане» впервые в сезоне выиграли 3 матча подряд.

Источник: Спортс"

— Перед игрой ребятам говорили, что соперник мастеровитый, и не стоит удаляться — полшанса им достаточно. К сожалению, все равно много наудалялись. Но ребята — молодцы, самоотверженно на себя все ловили. Просто красавцы. Вратарь, Пашка [Хомченко], просто здорово отыграл. Где‑то потерпели, где‑то реализовали свои шансы. Парни играли друг за друга и добились результата.

— Как вам удалось поменять ментальность команды?

— Это работа ежедневная, общение по кругу — повторяем одно и то же. С начала сезона до ребят начали доносить определенные требования. В какой‑то момент они поняли, как это работает. И когда парни начали получать от этого удовольствие, команда сплотилась, и сейчас мало какая шайба долетает до ворот, — сказал Михайлов.