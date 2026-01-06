3 игрока сборной Канады вошли в топ-3 лучших бомбардиров МЧМ-2026. Хейдж набрал 15 очков в 7 играх, фаворит драфта НХЛ Маккенна — 14, Парех — 13

Третье место заняла сборная Канады, обыгравшая в Финляндию (6:3) в матче за 3-е место.
В топ-3 лучших бомбардиров турнира вошли три представителя канадцев.
Это форварды Майкл Хейдж из системы «Монреаля» (15 очков в 7 играх, 2+13) и фаворит драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна (14 в 7, 4+10), а также защитник Зэйн Парех (13 в 7, 6+7), начинавший текущий сезон в «Калгари».
Парех также разделил первое место в списке лучших снайперов турнира с еще одним форвардом канадцев — Портером Мартоном из системы «Филадельфии» (у обоих по 6 шайб).