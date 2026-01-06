Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.21
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.68
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
17.00
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Юта
3
П1
X
П2

3 игрока сборной Канады вошли в топ-3 лучших бомбардиров МЧМ-2026. Хейдж набрал 15 очков в 7 играх, фаворит драфта НХЛ Маккенна — 14, Парех — 13

Завершился молодежный чемпионат мира-2026 в Миннеаполисе и Сент-Поле. Победу в турнире одержала сборная Швеции, обыгравшая Чехию (4:2) в финале.

Третье место заняла сборная Канады, обыгравшая в Финляндию (6:3) в матче за 3-е место.

В топ-3 лучших бомбардиров турнира вошли три представителя канадцев.

Это форварды Майкл Хейдж из системы «Монреаля» (15 очков в 7 играх, 2+13) и фаворит драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна (14 в 7, 4+10), а также защитник Зэйн Парех (13 в 7, 6+7), начинавший текущий сезон в «Калгари».

Парех также разделил первое место в списке лучших снайперов турнира с еще одним форвардом канадцев — Портером Мартоном из системы «Филадельфии» (у обоих по 6 шайб).