Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.40
П2
1.68
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.77
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
3
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Даллас
4
П1
X
П2

Названы главные фавориты олимпийского турнира по хоккею

Букмекеры назвали главных фаворитов мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник: AP 2024

Главным претендентом на победу считается команда Канады, успех которой оценивается коэффициентом 2,60. На втором месте расположилась сборная США, на которую можно поставить с коэффициентом 3,20. На то, что олимпийским чемпионом станет Финляндия, принимаются ставки с коэффициентом 9,00.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии. В финале Игр-2022 команда победила россиян.

Сборная России не примет участия в ОИ-2026. Команда отстранена от всех международных соревнований по решению IHHF с весны 2022 года.