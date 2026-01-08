Названы главные фавориты олимпийского турнира по хоккею

Главным претендентом на победу считается команда Канады, успех которой оценивается коэффициентом 2,60. На втором месте расположилась сборная США, на которую можно поставить с коэффициентом 3,20. На то, что олимпийским чемпионом станет Финляндия, принимаются ставки с коэффициентом 9,00.