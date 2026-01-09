Ричмонд
Вячеслав Быков: «Шипачев и Овечкин являются примером для подражания молодежи и гордостью России. Это выдающиеся спортсмены»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает нападающих Александра Овечкина и Вадима Шипачева гордостью России.

Источник: Спортс"

Форвард «Вашингтона» Овечкин является рекордсменам по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Нападающий минского «Динамо» Шипачев — лучший бомбардир в истории Фонбет Чемпионата КХЛ.

"И Александр, и Вадим — выдающиеся спортсмены. Одно важное отличие — это амплуа. Александр — настоящий голеадор, тогда как Вадим — прекрасный плеймейкер.

Не сравнивая этих спортсменов, могу сказать, что каждый из них по-своему раскрывает свое мастерство на благо победы своих команд. Оба делают это блестяще.

Шипачев и Овечкин являются примером для подражания нашей молодежи и гордостью России", — сказал Быков.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше