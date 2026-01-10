Сучков о Кузнецове: «Идет рост, когда играешь с таким хоккеистом. Стараешься не выпасть и помочь ему — крутой опыт! Показывал фотографию, где я совсем мелкий с ним стою»

— Мой гол на старте матча?
— Я просто ехал и ждал. Евгений Кузнецов как будто всеми своими действиями показывал, что он уже уходит и отдает. Мастерство у человека. Мне оставалось только попасть. Здорово, что так сложилось.
— Насколько изменилась игра вашей тройки с приходом Кузнецова?
— Это дополнительная ответственность. Чувствуешь, не сказать, что давление, но ты должен соответствовать ему.
Скорее идет какой-то рост, когда играешь с таким игроком. Стараешься не выпасть и тоже помочь ему — это крутой опыт! Спасибо тренерскому штабу за доверие. С каждой игрой нужно добавлять и стараться зацепиться за эту общую картинку, которая у нас получается в атаке.
— Как у нас построена коммуникация с ним вне льда?
— Евгений — суперобщительный парень, не только в нашей тройке, но и с каждым игроком команды, поэтому только одно удовольствие и позитив.
— Играл ли вы раньше в приставку Кузнецовым?
— Это же мой земляк, и я на нем вырос.
Недавно показывал фотографию, где я совсем мелкий с ним стою. Евгений уже тогда был суперзвездой, а сейчас я играю с ним в одном звене — это дорогого стоит! — сказал Егор Сучков.
Как же хорош Кузнецов в Уфе! Забил, отдал, получил шапку.