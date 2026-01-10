Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
6
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
X
21.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
11.01
Баффало
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.01
Каролина
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Монреаль
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Оттава
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
11.01
Торонто
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
11.01
Филадельфия
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
11.01
Миннесота
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.01
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
11.01
Вегас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.60
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
11.01
Эдмонтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
7
:
Торпедо
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Сучков о Кузнецове: «Идет рост, когда играешь с таким хоккеистом. Стараешься не выпасть и помочь ему — крутой опыт! Показывал фотографию, где я совсем мелкий с ним стою»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1) высказался про форварда команды Евгения Кузнецова, набравшего 2 (1+1) очка).

Источник: Спортс"

— Мой гол на старте матча?

— Я просто ехал и ждал. Евгений Кузнецов как будто всеми своими действиями показывал, что он уже уходит и отдает. Мастерство у человека. Мне оставалось только попасть. Здорово, что так сложилось.

— Насколько изменилась игра вашей тройки с приходом Кузнецова?

— Это дополнительная ответственность. Чувствуешь, не сказать, что давление, но ты должен соответствовать ему.

Скорее идет какой-то рост, когда играешь с таким игроком. Стараешься не выпасть и тоже помочь ему — это крутой опыт! Спасибо тренерскому штабу за доверие. С каждой игрой нужно добавлять и стараться зацепиться за эту общую картинку, которая у нас получается в атаке.

— Как у нас построена коммуникация с ним вне льда?

— Евгений — суперобщительный парень, не только в нашей тройке, но и с каждым игроком команды, поэтому только одно удовольствие и позитив.

— Играл ли вы раньше в приставку Кузнецовым?

— Это же мой земляк, и я на нем вырос.

Недавно показывал фотографию, где я совсем мелкий с ним стою. Евгений уже тогда был суперзвездой, а сейчас я играю с ним в одном звене — это дорогого стоит! — сказал Егор Сучков.

Как же хорош Кузнецов в Уфе! Забил, отдал, получил шапку.