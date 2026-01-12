Вячеслав Козлов о 3:4 от «Торпедо»: «Двоякое впечатление, играли 50−55 минут в хороший хоккей, в конце потеряли концентрацию. В овертайме даже шайбу не потрогали»

По ходу матча «Торпедо» отыгралось с 1:3.
— Матч оставил двоякое впечатление. Играли 50−55 минут в хороший хоккей. Много моментов не реализовали, но в конце потеряли концентрацию, пропустили второй гол. А в конце при игре шесть на пять пропустили.
В овертайме даже шайбу не потрогали. Готовимся к следующей игре.
Мы старались забить, но в большинстве мы много играли на Пыленкова, чтобы он оформил хет-трик. Пропустили вторую шайбу из-за ошибки, а потом не смогли удержать преимущество.
— Можно ли сказать, что Кудрявцев набрал форму?
— Думаю, что он в нескольких моментах проседал, но он набирает форму. Хорошо, что забил, жаль, что это не была победная шайба, — сказал Козлов.