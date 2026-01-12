«Израиль не наказали, когда он устроил геноцид палестинскому народу при поддержке США, Инфантино вручил Трампу премию мира. Никаких санкций не будет». Колосков о позиции Гашека по ЧМ-2026

Бывший голкипер сборной Чехии по хоккею и клубов НХЛ ранее поддержал публикацию, в которой предлагается лишить США права на проведение ЧМ-2026 по футболу после ударов американцев по объектам в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро.
"Никаких санкций не будет, я об этом неоднократно заявлял. Израиль не подвергли санкциям, когда он устроил геноцид палестинскому народу при поддержке США. При этом Инфантино вручает премию мира Дональду Трампу.
Поэтому никаких санкций не будет, и смысла обсуждать это нет. Мы реалисты и понимаем, как все устроено. Стоит ввести санкции — и Трамп отменит проведение чемпионата мира, а ФИФА обанкротится", — сказал Колосков.