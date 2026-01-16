Кросби — 15-й игрок в истории НХЛ с 650+ шайбами в регулярках. До рекорда Лемье по голам за «Питтсбург» осталось 40

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 917 в 1539), Уэйн Гретцки (894 в 1487), Горди Хоу (801 в 1767), Яромир Ягр (766 в 1733), Бретт Халл (741 в 1269), Марсель Дионн (731 в 1348), Фил Эспозито (717 в 1282), Майк Гартнер (708 в 1432), Марк Мессье (694 в 1756), Стив Айзерман (692 в 1514), Марио Лемье (690 в 915, клубный рекорд «Пингвинс»), Теему Селянне (684 в 1451), Люк Робитайл (668 в 1431) и Брендан Шенахан (656 в 1524).