Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.23
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Кросби — 15-й игрок в истории НХЛ с 650+ шайбами в регулярках. До рекорда Лемье по голам за «Питтсбург» осталось 40

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3).

На счету 38-летнего канадца 51 (25+26) очко в 45 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

За карьеру в рамках регулярок — 1738 (650+1088) очков в 1398 играх.

Кросби — 15-й игрок в истории НХЛ, достигший отметки 650 шайб.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 917 в 1539), Уэйн Гретцки (894 в 1487), Горди Хоу (801 в 1767), Яромир Ягр (766 в 1733), Бретт Халл (741 в 1269), Марсель Дионн (731 в 1348), Фил Эспозито (717 в 1282), Майк Гартнер (708 в 1432), Марк Мессье (694 в 1756), Стив Айзерман (692 в 1514), Марио Лемье (690 в 915, клубный рекорд «Пингвинс»), Теему Селянне (684 в 1451), Люк Робитайл (668 в 1431) и Брендан Шенахан (656 в 1524).

