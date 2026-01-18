«Братья-славяне!» Фанаты «Динамо» Москва и «Динамо» Минск устроили перекличку во время матча КХЛ на трибунах

Фанаты на трибунах скандировали «Братья-славяне!» в первом периоде при счету 0:0.
Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, во всех матчах сильнее оказалось минское «Динамо».
Во время матча регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и минским «Динамо» (2:3) болельщики обеих команд устроили перекличку.
