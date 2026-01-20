Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
1
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Хартли о нападении «Локомотива»: «Голов недостаточно, это оказывает давление при игре в обороне. В матче с “Торпедо” мы не справились в защите, допустили грубые ошибки»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мыслями после поражения от «Торпедо» со счетом 1:3.

Источник: Спортс"

— Третье поражение в четырех матчах с «Торпедо» в этом сезоне. Есть ли что-то общее в этих неудачах?

— «Торпедо» — очень организованная команда, хорошо играет в обороне. Такой гандикап нельзя им давать. Мы создали достаточно голевых моментов. Но их вратарь Костин много выручал свою команду.

— Как улучшить игру в большинстве? Сегодня не реализовали ни одну из попыток. И почему вы так часто меняете спецбригады? Почему нет четких сочетаний?

— Сурин не играет из-за травмы, Каюмов отсутствует по личным причинам. Поэтому были перемены в сочетаниях.

Но если посмотреть в целом, мы были последовательными в выборе спецбригад. Эти два игрока — важная часть нашего большинства. Но ты не можешь ими забить. Их нет в составе. Поэтому нужно искать другие варианты. Как и в прошлом матче, мы создали много моментов. Но шайба не зашла.

— Ждать ли Каюмова в следующем матче? Когда вернется Сурин? Что с Красковским?

— Сурин к следующему матчу точно не вернется. По остальным игрокам открыт вопрос. Посмотрим по Каюмову, и завтра будем определяться с составом.

— Что вы скажете о третьей шайбе «Торпедо», когда Владимир Ткачев эффектно прошел через оборону «Локомотива», обыграв двух опытных защитников?

— Не думаю, что здесь надо что-то пояснять.

— Что скажете о стабильности «Локомотива» прямо сейчас? Вы чередуете победы с поражениями.

— Очень хороший вопрос. Если говорить о нашем нападении, то можно просто посмотреть на количество забитых шайб. Их недостаточно, и это оказывает большое давление на нас при игре в обороне. И сегодня мы не справились в защите, допустили очень грубые ошибки, которые привели к поражению.

— Правда ли, что к вам как помощник может приехать Майкл Пелино?

— Мы работаем над тем, чтобы добавить специалистов в тренерский штаб. Сейчас этот вопрос прорабатывается менеджментом клуба. Скоро мы узнаем новости, — сказал Хартли.