Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
1
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.20
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Ларионов про ошибки Плотникова и Педана: «Не хочу вешать всех собак на этих ребят, ошибаются все. Проще взять вину на себя, как тренер. Вещи, которые доносим, должны выполняться»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды в матче с минским «Динамо» (3:4).

Источник: Спортс"

— Были ошибки у Плотникова, Педана. Почему именно они не концентрируются до конца?

— Понятно, что вы смотрите игру внимательно. Очень сложно скрыть игру актера, когда говорим про сцену. Очень тяжело скрыть фальшь. Не хочу вешать всех собак на этих ребят, ошибаются все.

Может быть, это звучит банально. Наверное, проще взять вину на себя, как главный тренер. Вещи, которые доносим, должны выполняться. Ошибки — это человеческий фактор. Мне трудно найти ответ на этот вопрос.

Это команда, не индивидуальный вид спорта. Хочется, чтобы этих ошибок было меньше. Это влияет на мораль команды. Из такого психологического фактора тяжело вылезать.

Индивидуальные беседы проводишь с игроками и ожидаешь той реакции, тех вещей, которые молодые и опытные игроки должны выполнять. Не хотим никакого ставить в тиски, эта игра должна давать удовольствие.

Хочу оставить все внутри команды. Выносить это в поле журналистики, информационное поле я бы не хотел, — сказал Ларионов.