Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
1
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
5.63
X
4.70
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
1
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.60
П2
11.25
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.32
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Ларионов о СКА: «Хотим кое-какие вещи поменять. У нас есть еще несколько дней до дедлайна, попытаемся найти возможные варианты обменов»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о возможном усилении команды.

Источник: Спортс"

В понедельник СКА уступил «Динамо» со счетом 3:4. Окно обменов в Фонбет Чемпионате КХЛ открыто до 25 января.

— Из-за ошибок, которые происходят в игре, планируете поработать на рынке?

— Вы задаете суперактуальный вопрос. Мы тоже об этом говорим каждый день. Хотим кое-какие вещи поменять, но не все так просто. Потому что, имея на горизонте двух-трех игроков, которых хочешь получить, по определенными причинам их не получаешь. Где-то из-за аппетита других команд.

У нас есть еще несколько дней до дедлайна. Попытаемся найти возможные варианты обменов. В этом плане, думаю, что-то получится.

Ожидаем появления Матвея Короткого. Может быть, со «Спартаком», но посмотрим.

— Вратарь Иванов заработал шесть штрафных минут. Что с ним случилось?

— Когда он получил первое удаление, сказал арбитру, что не видел игрока. Понятно, игра высоко поднятой клюшкой должна наказываться, но не 4 минутами. Не было намерения нанести травму. Правила, которые написаны, трактуются по-разному.

Последнее удаление, которое предопределило исход матча… Он хотел сыграть правильно. Видно, руки подкачал прилично, и шайба улетела на трибуны. Не будем журить его, — сказал Ларионов.